Parma eletta Città della bicicletta 2020

È Parma la città italiana più attenta alle biciclette di quest’anno. Ha infatti vinto l’edizione dell’Urban Award di questo travagliato 2020.

Il contest, ideato da Ludovica Casellati e organizzato con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha premiato come ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile, realizzati delle amministrazioni comunali sul territorio nazionale. A convincere la giuria composta da esperti del settore e giornalisti è stata la completezza delle iniziative del Comune di Parma per promuovere l’utilizzo quotidiano della bicicletta, con particolare riferimento au tragitti casa-lavoro e casa-scuola. Tra le altre motivazioni del conferimento del premio le opere di infrastrutturazione ciclabile, gli interventi di manutenzione sui percorsi esistenti e l’implementazione del bike sharing. Inoltre, sempre nel Comune di Parma, sono stati molto apprezzati anche i progetti di comunicazione sulla sicurezza e la promozione turistica della città legati alle due ruote a pedali. Al secondo posto Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, con il progetto “Adotta una bici”. La terza piazza è andata alla città di Pesaro per la sua “Bicipolitana”, mentre una menzione è stata assegnata ai percorsi ciclabili di Cosenza.