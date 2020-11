Pizzarotti : "Vandalizzate le panchine di piazza della Pace, non ho parole"

"Non ho davvero parole per esprimere lo sdegno verso questi figli del nulla civico che deturpano la nostra città - scrive Federico Pizzarotti sulla sua pagina Facebook - ora addirittura piazza della Pace, la più bella piazza di #Parma e, penso, tra le più belle d'Italia. Il degrado è una vera e propria piaga sociale, costa alle casse del Comune centinaia di migliaia di euro: sono i soldi che il Comune utilizza per sistemare le cose che gli altri rompono, pulire le cose che gli altri sporcano, riqualificare le cose che gli altri distruggono. Il degrado è una piaga sociale e tocca le tasche di ognuno di voi, di ognuno di noi. Non è accettabile. Mi auguro che la videosorveglianza individui il più presto possibile questi figli del nulla civico. Saranno messi di fronte alle loro responsabilità. E' un fatto gravissimo".