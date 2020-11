(8 dicembre) In via Maestri una messa in piega per aiutare l'oncoematologia pediatrica

Una messa in piega per aiutare l'oncoematologia pediatrica, proprio in vista di Santa Lucia. Cinque parrucchieri di tre negozi si riuniscono martedì 8 dicembre per un'iniziativa di solidarietà, un impegno nonostante il periodo di restrizioni e attenzioni alla diffusione del covid.

Massimiliano Manzini di Red carpet (3292977790), Laura Spadon Krizia Zanellati e Ario Bigi di Reverberi parrucchieri (0521206020), Paolo Manghi di Evos parrucchieri (3472924280) si riuniscono da Reverberi parrucchieri (via Ferdinando Maestri 6B) dove verrà offerto un servizio di piega a offerta libera (per normativa covid è preferibilmente consigliato su appuntamento).