"Scritture d'acque": un fiume di cultura online

Allerta acqua. Allerta acqua. Allerta acqua. Ma non è allerta meteo! E’ allerta culturale. Sta arrivando Scritture d’Acqua: quest’anno di più, la 25^ edizione è speciale, originale e online. Come da tradizione, permette di muoversi fra attualità e storia, fra emergenze climatiche e questioni ambientali ma, con il gusto della provocazione intelligente e della proposta che guarda avanti con una visione molto aperta.

: "Acqua di monte, / acqua di fonte, / acqua piovana, / acqua sovrana, / acqua che odo, / acqua che lodo, / acqua che squilli, / acqua che brilli, / acqua che canti e piangi, / acqua che ridi e muggi. / Tu sei la vita / e sempre sempre fuggi.". E’ di Gabriele D’Annunzio la citazione di quest’anno: letteraria, appunto e un po’ retrò. Questo per segnalare che per quanto tutta digitale, Scritture d’Acqua 2020 continuerà a giocare, sempre molto seriamente, con il liquido elemento.

Sono infatti metafore d’acqua, puro pretesto per affrontare temi di straordinaria attualità i due incontri d’apertura. “Sessualità liquida. Brividi inediti, passioni digitali, truffe sentimentali” è proposta da Lidap e Acta, nell’ambito di Amori 4.0,: gruppo di lavoro costituito da psicoterapeuti e psicologi che stanno indagando le relazioni sentimentali e sessuali al tempo del web: come sono cambiati e stanno cambiando i costumi, i rapporti, i modi di rapportarsi e vivere l’amore: avventuroso, convenzionale, trasgressivo? di un giorno o della vita?

In anteprima, saranno presentati i dati di una ricerca sulla dimensione digitale dell’amore. Deserto intellettuale. La comunità culturale a Parma non c’è più sarà invece la presentazione di un progetto di rigenerazione culturale. L’inizio di una ricerca e di un confronto che chiama a raccolta i tanti produttori di cultura ( intellettuali, scrittori, artisti, musicisti, fotografi, videomaker, giornalisti)che non si ritrovano più: Che non hanno più un luogo dove incontrarsi, confrontarsi, fare progetti comuni. Due sono gli appuntamenti con la storia e con la fotografia: su www.wateronline.info “Parma balneare. 100 anni di tuffi, immersioni e bagni”, e su www.pidieffe.eu “La forza dell’acqua. 15 foto memorabili di eventi straordinari Il Museo d’arte Cinese è invece il luogo virtuale di 3 eventi a vario titolo singolari.

“Kayapò, il popolo che venne dall’acqua”. Video passeggiata guidata alla scoperta della tribù amazzonica , la cui mitologia fa risalire l’origine del mondo alle acque del Rio Xingu in Amazzonia. “Parole favolose” di Elisa Bertuccioli, performance di parole, immagini e musica in tandem con la pittrice Danila Panfilo. Ma soprattutto la web conference con il direttore e il direttore artistico del Bassins de lumières di Bordeaux, il museo d’arte digitale più grande del mondo, realizzato nella vecchia base per sottomarini “I fiumi riscrivono le città.” in collaborazione con gli Atenei di Padova e di Parma idealmente, ma anche concretamente, si specchierà nel dibattito televisivo ( Parma Europa, 12 Tv Parma) su Ponte Nord. La grande e avveniristica struttura che da più di un decennio attende di potere essere utilizzata. Un ponte sulla Parma o verso l’Europa ? E’ il quesito che metterà a confronto due idee di città. Molto diverse.

Ma di ambienti fluviali e soprattutto del Po si parlerà in due incontri. Con lo scrittore Guido Conti e il suo libro Il Grande Fiume. E con i promotori della proposta che, coordinata dall’Autorità di Bacino del fiume Po, mira al riconoscimento del tratto medio fluviale come Riserva Mab POGrande UNESCO. “La notte degli spottambuli. rappresenta invece il tradizionale tributo riservato alla pubblicità. Quest’anno una vera e propria maratona notturna ( 4 ore e mezza) che farà felici publivori e publimani.

Ma anche i cinefili, visto che il conduttore sarà un personaggio straordinario ( il regista Alfred Hitchcocki) che solo la pubblicità poteva resuscitare. La spot-maratona andrà in onda sul canale YouTube di Capas e ParmaAteneo e poi su Tv Parma La bottiglia di vetro decorata di Scritture d’Acqua e l’elegante ed esclusivo flacone di profumo H2Eau sono i gadget di questa 25^ edizione Per accedere alle dirette online, per informazioni e curiosità, consultate la pagina Facebook di Scritture d’Acqua.