Minaccia con un'ascia un commerciante, che si rifugia in un furgone: arrestato 37enne

Ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arresto un 37enne italiano, residente a Parma, per tentata estorsione, porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione.

L’uomo verso le 9.30, armato di ascia, ha minacciato un 39enne, commerciante di ortofrutta, per farsi consegnare del denaro. L’uomo, impaurito, per sottrarsi alla probabile violenza che il suo rifiuto avrebbe provocato, si è rifugiato all’interno del furgone, chiamando i soccorsi.

La pattuglia ha individuato il giovane, che continuava a minacciare l’impaurito commerciante senza però l’arma in mano. A seguito di una perquisizione, l’ascia è stata ritrovata all’interno di un’auto rubata ad ottobre ed in uso all’aggressore, nascosta sotto il sedile all’interno di uno zainetto. L’auto è stata restituita al proprietario, l’arma sequestrata ed il 37enne condotto al carcere di Via Burla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.