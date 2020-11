Un buon auspicio: arriva la Gift Card  per i dipendenti delle aziende

Un elegante cofanetto blu che racconta di Parma, della sua gastronomia e della ristorazione parmigiana. È la Gift Card Parma Quality Restaurants, ideata dal consorzio dei ristoratori locali per le strenne di Natale aziendali.

È al contempo un utile incoraggiamento e un buon auspicio per il ritorno alla normalità tanto sospirato, dopo questo mini lockdown più pesante del previsto. E l'iniziativa arriva proprio alla vigilia della decisione del comitato tecnico scientifico di far ritornare (sembra) zona gialla l'Emilia Romagna.

«La Gift Card vuole essere uno stimolo per i ristoranti del consorzio e un’opportunità per creare sinergie territoriali - spiega il presidente del Parma Quality Restaurants, Andrea Nizzi -, da una parte con il coinvolgimento diretto delle aziende che la potranno scegliere per i loro regali natalizi e dall’altra con l’opportunità per chi la riceve di tornare con serenità al ristorante, per fruire del buono, utilizzabile a scelta in uno dei locali aderenti al gruppo».

La carta regalo sarà a disposizione in due diversi valori, la Silver da 35 euro e la Gold da 50 euro, e ha la durata di un anno. Ma le sorprese non finiscono qui: chi riceverà il cofanetto troverà infatti al suo interno anche un simbolo della nostra tradizione a tavola, da utilizzare per realizzare uno dei piatti più apprezzati dai palati parmigiani.

«Lo scopo del progetto non è solo economico, ma soprattutto relazionale, coinvolgendo il nostro territorio nel fare rete per sostenersi reciprocamente - prosegue Nizzi -, proprio come più volte ha dimostrato di saper fare, soprattutto nei momenti di grande difficoltà».

«L’esperienza ristorativa significa piacere, sia dal punto di vista culinario sia da quello sociale, stimola la condivisione e il dialogo, è momento di incontro e di confronto. Con la Gift Card vorremmo quindi favorire il ritorno a vivere il pasto fuori casa, un aspetto fondamentale delle nostre vite personali e lavorative» conclude lo chef.

Per info e dettagli sulla Gift Card: info@parmaqualityrestaurants.it – cell. 379 192 5314