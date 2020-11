Sul fronte scolastico, alla luce dell’emergenza Coronavirus, «penso che si aprirà ai primi di gennaio perchè la quasi totalità delle regioni preferisce così. La cosa che a me interessa non è qualche settimana in più o in meno, a me interessa che al più presto i nostri ragazzi, gli studenti, tornino a scuola». Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini intervenendo al telegiornale della Tgr regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA bonaccini

scuola