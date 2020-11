Festa in casa: e sette studenti spagnoli si trovano a dover pagare una multa di 2800 euro

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Parma hanno sanzionato 7 giovani studenti spagnoli per inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19.

I giovani, nella serata di ieri, nell’appartamento in affitto hanno organizzato una festa. I rumori, non sono passati inascoltati e qualcuno dei vicini ha avvisato i carabinieri. La pattuglia, individuato l’appartamento, ha interrotto il divertimento. Sono state elevate complessivamente sanzioni per un valore di 2800 euro.