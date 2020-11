Il mondo della cultura in lutto: è morto Mario Lavagetto. Aveva 81 anni

Il mondo della cultura è in lutto: è morto a 81 anni Mario Lavagetto, parmigiano, studioso di letteratura tra i più raffinati e sottili, critico e accademico. Nato a Parma è stato allievo di Giacomo Debenedetti. Ha insegnato al "Romagnosi" poi all'Università di Sassari e a quella di Bologna, dove ha tenuto la cattedra di Teoria della Letteratura.

È stato tra i maggiori studiosi dei rapporti tra psicoanalisi e letteratura. È stato anche traduttore dal francese. Nel 1997 ha vinto il Premio Natalino Sapegno e il Premio Cesare Musatti. Si è occupato in particolare di Umberto Saba, Italo Svevo, Marcel Proust, Stendhal, Honoré de Balzac, Edmond e Jules de Goncourt, Giovanni Boccaccio, Salimbene de Adam, Federico De Roberto, Giuseppe Verdi, Arrigo Boito (e in genere di libretti d'opera), Bruno Barilli, Italo Calvino (in particolare della sua raccolta di fiabe italiane). Sulle fiabe ha anche curato una propria scelta più generale nella letteratura italiana, presso "I Meridiani" di Mondadori.