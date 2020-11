Amara sorpresa ieri per un automobilista che aveva parcheggiato la propria macchina in via Brambilla, una laterale di via Montebello. Quando è andato a prenderla, infatti, ha trovato un finestrino sfondato (come si vede nella foto inviata da un lettore). Qualcuno l'ha mandato in frantumi per poter entrare nell'abitacolo e frugare all'interno, alla ricerca di qualche oggetto di valore. Non è la prima volta che in zona si verificano episodi del genere.