Consiglio comunale, si parla di bilancio

Nel consiglio comunale di oggi si parla di bilancio consolidato e di assestamento. L’assessore Ferretti ha annunciato un debito complessivo a fine 2019 del gruppo Comune che comprende 17 partecipate di 310 mln di euro di cui 215 di debiti bancari, mentre il risultato finale è stato di un milione 340mila euro di perdita a fronte di 11 milioni 200 mila rito di avanzo nel 2018 ma per motivi legati a situazioni particolari, come l’ingresso nel consolidato di Asp che è in perdita . Ferretti ha annunciato che è prevista una riduzione dei debiti grazie a un accordo in dirittura d’arrivo che riguarda quelli di Stu stazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA consiglio comunale

parma