Diciassettenne trovato con un coltello a serramanico: affidato ad una comunità

Nel fine settimana i carabinieri sono intervenuti nel parco Ducale. Nei due giorni sono stati segnalati alla Prefettura di Parma, 6 cittadini in età compresa tra i 25 e 30 anni trovati in possesso complessivamente di circa 7 grammi di sostanza stupefacente di vario genere. Nel corso dello stesso servizio è stato denunciato, alla Procura dei minori di Bologna, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 17enne trovato in possesso di un coltello a serramanico. Lo stesso, poiché irregolare sul territorio italiano è stato affidato ad una comunità.

I servizi all’interno dei parchi della città, proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, allo scopo di garantire un maggiore presenza dell’Arma dei Carabinieri, nei luoghi preferiti come ritrovo e svago per le famiglie.