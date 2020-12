Fa esplodere grosso petardo artigianale davanti a un bar e altri ne aveva con sé: denunciato 20enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato una 42enne italiana per furto presso un supermercato. La donna è stata bloccata dagli addetti alla sicurezza mentre tentava di uscire con merce per un valore di 50 euro. Giornata impegnativa, poi, per i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente. Nel corso di un controllo hanno denunciato un 49enne per detezione di oggetti atti ad offendere. E' stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

In due diversi controlli a persone sottoposte alla detenzione domiciliare, invece, non avendoli trovati a casa e dopo aver accertato l’allontanamento senza la prevista autorizzazione, li hanno denunciati per evasione. Sono poi intervenuti in via Savani per la segnalazione di una violenta esplosione davanti ad un bar. Giunti sul posto hanno accertato che lo scoppio è stato provocato da un grosso petardo. Chi lo aveva acceso, un 20enne di Parma, individuato nelle immediate vicinanze del bar con altri grossi camdelotti pirotecnici artigianali, è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose

Per ultimo, singolare rinvenimento a Vigatto. I Carabinieri della Stazione del paese su segnalazione di un cittadino, all’interno di una campana utilizzata per la raccolta del vetro hanno sequestrato un fucile, modello doppietta, calibro 12. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario dell’arma.