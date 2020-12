"Coraggiosi, competenti, consapevoli": il toccante grazie dell'Ordine ai suoi infermieri e infermiere

"Cari Colleghe, Cari Colleghi il mondo sanitario in questi ultimi mesi ha dovuto affrontare nuovamente gli effetti della diffusione del virus CoVid-19, una sfida un po’ più conosciuta rispetto a marzo, ma certo nemmeno oggi di facile gestione. Ancora una volta il mondo sanitario ha risposto combattendo non solo con grande competenza, ma anche grazie alla strenua volontà, alla sensibilità e all’impegno etico-morale di tutti i professionisti che lo compongono"

Inizia così la lettera aperta dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Parma presieduto da Marina Iemmi, indirizzata a infermieri e infermiere che lavorano sul territorio.

"Tutti noi, insieme ai cittadini, abbiamo sperato che la battaglia fosse finita, pur consapevoli che con ogni probabilità “il fuoco covasse ancora sotto alla cenere”. La probabilità è divenuta certezza già nel corso delle prime settimane autunnali e gli infermieri non si sono ancora una volta sottratti alle proprie responsabilità; oggi siete ancora al vostro posto, con una maggiore consapevolezza, ad assistere, capaci di affrontare i problemi e vicini a questi pazienti così vulnerabili e bisognosi di assistenza, di cura e di contatto umano. Resilienza, adattamento, flessibilità che il Professionista infermiere ha messo in campo nonostante le necessarie cautele imposte dai dispositivi di protezione individuale, indispensabili, ma così ostacolanti la relazione ed il contatto fisico, da sempre aspetti fondamentali della presa in carico e del prendersi cura dei pazienti a voi affidati".

"Siete un importante punto di riferimento per i pazienti - continua - e senza alcuna resistenza avete accettato la costante e continua modifica dei setting assistenziali dettata dal bisogno di recuperare posti letto disponibili per ricoverare tanti e tanti pazienti affetti dalle conseguenze del virus. Abnegazione e impegno Vi hanno sempre contraddistinto, ma in questo 2020 il sacrificio e lo sforzo richiesti sono stati onerosissimi. Nonostante questo la famiglia professionale ha risposto compatta e solidale, dimostrando ancora una volta di saper lavorare “gomito a gomito” indipendentemente dalle condizioni cliniche e organizzative da affrontare. Abbiamo assistito e stiamo assistendo ad un immane sforzo organizzativo che ha visto Infermieri che lavorano negli Ospedali, sul Territorio, nelle Strutture Private, nelle Residenze o liberi professionisti operare tutti insieme in sinergia, per assicurare una continuità assistenziale che non ha precedenti e dove ognuno ha messo in campo strategie tipiche del contesto di appartenenza al fine di garantire la sicurezza delle cure tramite misure di assistenza del tutto straordinarie".

"L’Ordine degli Infermieri di Parma desidera dirVi GRAZIE, in quanto grazie a VOI, grazie alle Vostre competenze, capacità di adattamento e flessibilità è stato possibile garantire il diritto alla salute ed evitare conseguenze ancora più devastanti - conclude la lettera - . L’Ordine, nell’abbracciare simbolicamente tutta la famiglia professionale impegnata in ogni luogo, sottolinea con orgoglio la capacità dimostrata nella presa in carico dei pazienti, forti delle conoscenze che avete acquisito nei percorsi formativi e delle abilità che i contesti organizzativi Vi hanno permesso di apprendere. Avete dimostrato che “il coraggio è più contagioso della paura”; siete e sarete sempre un grande esempio da seguire".