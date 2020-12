Alessandro Borghese, la sfida parmigiana sarà sugli anolini

Sono gli anolini il piatto protagonista della puntata di Parma – che sarà trasmessa nelle prossime settimane - di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show televisivo che torna con una nuova stagione a partire da martedì 8 dicembre, in prima serata su Sky Uno e in streaming (sempre disponibile) su NOW Tv.

“I ristoratori di Parma che hanno partecipato alla sfida non si sono affatto risparmiati. Ed io, mi sono proprio divertito” racconta Borghese, che nei giorni scorsi è stato dalle nostre parti per la registrazione della puntata.

Gli anolini saranno al centro della categoria “Special”, oggetto della valutazione (con voto da 0 a 10 assegnato dai ristoratori e dallo stesso chef Borghese) al pari di location, menu, servizio e conto.

Sulla Gazzetta di Parma in edicola domani, sabato 5 dicembre, Alessandro Borghese svelerà altre curiosità sulla puntata dedicata al nostro territorio.