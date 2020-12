Anziani soli o in difficoltà causa Covid, riattivato il telefono di protezione sociale

Visto il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria e l’elevato numero di persone in quarantena, il Comune di Parma ha deciso di riattivare il numero di telefono 0521 218970 a cui persone anziane sole, persone disabili senza supporto o con familiari in quarantena, persone fragili senza sostegno familiare o amicale o con familiari in quarantena potranno chiedere aiuto per la consegna della spesa a domicilio, di farmaci urgenti, di trasporto o anche solo di compagnia telefonica e sostegno psicologico.

Dal 7 dicembre le persone anziane, sole e in difficoltà a causa del Covid-19 potranno chiamare il 0521 218970.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mentre negli altri orari un risponditore automatico permetterà di registrare i nominativi e il numero di telefono di chi chiama, che verrà ricontattato in orario di apertura.

Tale servizio di protezione sociale è svolto in stretta collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni del territorio che collaborano e sarà a sostegno e integrazione del lavoro svolto dai Poli Sociali Territoriali, che continuano ad essere aperti e funzionanti con le normali modalità di accesso.

Aprendo la pagina informativa del sito Welfare del Comune di Parma, https://www.comune.parma.it/welfare/Pages/pagina_generica.aspx?ID=772c990a-a3b4-4ec2-ac2d-220ee6226438, è possibile consultare l'elenco dei servizi sociali con i relativi recapiti telefonici ed e-mail.