Il panettone stellato e solidale di Spigaroli e Stabellini per Parma Per gli Altri

Continua la collaborazione tra lo chef stellato Massimo Spigaroli e l’associazione Parma Per gli Altri, per un Natale speciale all’insegna della bontà e solidarietà.

Nonostante l’attuale situazione non permetta a Parma Per gli Altri di realizzare l’annuale cena di Natale riservata ai suoi associati, sarà comunque possibile fare del bene degustando le prelibatezze dello Chef stellato. Anche quest’anno il Maestro Spigaroli e lo chef Rocco Stabellini del ristorante di Al Bambù di Fontanellato hanno ideato uno speciale panettone artigianale dedicato all’Assiciazione: un tripudio di squisitezza e artigianalità, realizzato per l’occasione con il Miele Etiope di Parma Per gli Altri.

Tre i gusti disponibili: il panettone classico mandorlato con arancio e bambù candito, il panettone ai due cioccolati con fondente 72% e al latte e Panettone al bambù, cioccolato bianco e limone.

Il costo di ogni panettone è di 30€ e il ricavato della vendita sarà devoluto al sostegno della Clinica Santa Maria di Shellalà, in particolare con la fornitura di sale iodato per migliorare le condizioni di salute delle donne etiopi gravide e dei neonati. Nella box natalizia sarà presente anche lo splendido calendario 2021 di Parma per gli Altri.

Per prenotare il proprio panettone basta contattare la sede di Parma Per gli Altri al numero 0521 236758 o inviare un’email a segreteria@parmaperglialtri.it. Il ritiro potrà essere effettuato presso la sede dell’associazione, in Borgo Du Tillot 6 (ingresso da borgo Giacomo Tommasini), a partire dal prossimo 16 dicembre 2020.

Donare non è mai stato così dolce!