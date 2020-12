In 120mila seguono i suoi consigli

Fin da piccina ha saputo coltivare il gusto della bellezza. Il suo sogno? Diventare estetista. Ma Giulia Cova, 33 anni, beauty influencer, o meglio dire beauty expert, ha fatto di più: è diventata una regina del web raccogliendo seguaci che la seguono quotidianamente per partecipare alle sue lezioni di trucco, disposti ad affidarsi religiosamente ai suoi consigli per effettuare gli acquisti.

Giulia che su Youtube ha 70mila seguaci, mentre 50mila la rincorrono su Instagram è nata a Parma e per scelta ha deciso di non andare mai a vivere altrove nonostante le tante richieste.

La makeup artist continua a comprare la pasta fresca nel negozio sotto casa ma incentiva anche le vendite on line, dove l’offerta è vastissima e tante le occasioni.

Giulia racconta come il lockdown stia influenzando il mondo della rete.

«Le persone che mi seguono sono aumentate - spiega -. Così come è salita la voglia di acquistare on line. Io mi rivolgo a una fascia di signore che orientativamente spaziano dai 30 ai 60 anni, persone che da un momento all’altro si sono trovate chiuse in casa e hanno cominciato a seguirmi con maggiore assiduità».

«Detesto l’idea che i piccoli negozi possano fallire - sottolinea - ma non posso negare che il commercio on line, in questi ultimi mesi, ha preso maggiormente piede».

E’ impossibile non farsi conquistare da Giulia, grande intrattenitrice che con quel sorriso lì (o il broncio, dipende dai giorni) regala non solo lezioni di trucco alle signore che la cercano ma anche momenti di allegria.

Un master all’accademia di make-up di Milano alle spalle e tanti attestati professionali, l’influencer parmigiana, che ha mantenuto il suo essere autentica in ogni diretta, ha cominciato a girare poco più di ventenne l’Italia come beauty specialist.

«Quando guardavo Youtube, collegata alle pagine di chi parlava di bellezza mi sono accorta che c’era poca preparazione così mi sono detta: “E io perché no”? Mi sono approcciata alle persone in maniera più tecnica e dai video amatoriali girati nei primi tempi sono arrivata ad oggi dove ho fatto della mia passione un vero lavoro».

La beauty influencer lancia anche il suo messaggio in vista del Natale.

«Posso lanciare un appello? Per i regali di Natale - dice - non disdegnate i negozi sotto casa ma se invece volete acquistare on line, cercate realtà made in Italy, soprattutto piccole realtà che hanno bisogno di voi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA giulia cova

influencer