Ponte dell'Immacolata, i servizi garantiti dal Comune lunedì 7 dicembre

In occasione del ponte dell’Immacolata, lunedì 7 dicembre, verranno garantiti i seguenti servizi. Sarà attivo l’Ufficio di Stato Civile, dalle 8 alle 12, solo per i decessi. Il Corpo di Polizia Municipale effettuerà regolare orario di apertura. L’ufficio Iat - 'Informazione e Accoglienza Turistica - sarà aperto dalle 10 alle 17.

Per i Servizi Sociali, effettuerà regolare orario di apertura il Polo San Leonardo, dalle 7.30 alle 13.30. Verranno, inoltre, erogati normalmente il servizio di Assistenza domiciliare agli anziani ed il Servizio di Accoglienza ed emergenza minori; Centri diurni e spazi collettivi effettueranno regolare orario di apertura, in linea con le disposizioni legate all’emergenza Covid 19. I Servizi Cimiteriali effettueranno l'orario di apertura consultabile sul sito dell'Ade Spa. Per l'apertura dei Musei si rinvia alle disposizioni relative all'emergenza epidemiologica in corso.