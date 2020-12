Raccolta dei rifiuti in occasione della festività dell'Immacolata

In occasione della festa dell’Immacolata di Martedi 8 Dicembre 2020, per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà EFFETTUATO REGOLARMENTE, come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Negli altri comuni della Provincia, la raccolta dei rifiuti sarà eseguita in base ai calendari distribuiti.

I CENTRI DI RACCOLTA, il Punto Ambiente di strada S.Margherita a Parma ed il NUMERO VERDE 800-212607 rimarranno chiusi.