Viale Villetta, via Volturno, via Casello Poldi. Vicofertile: "disegnate" quattro nuove piste ciclabili

Proseguono gli interventi per ampliare la rete di piste ciclabili cittadine con 4 nuovi itinerari che collegano tratti esistenti, quali il collegamento in Tangenziale Sud fra Parma Mia e strada Martiri della Liberazione a Vicofertile; viale della Villetta, dall'ingresso principale del Cimitero a via Chiavari; via Volturno, da via Fleming a Cà Peschiere e, in fine, l’intervento in via Casello Poldi, come ricucitura conclusiva di via Europa.

Le nuove piste ciclabili sono state presentate questa mattina dall’Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi, e dall’ingegner Nicola Ferioli, Dirigente del Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma.

L’Assessora Benassi ha dichiarato. “Continua l’impegno a favore della ciclabilità: piste ciclabili nuove e piste da risanare per complessivi 3,2 km realizzati su quattro diversi itinerari. Interventi che collegheranno la città con le frazioni confinanti, da Vicofertile a Vigheffio, favorendo gli spostamenti da e per la città a bordo delle due ruote, in sicurezza. Nuovi tratti a breve realizzati in punti strategici come viale della Villetta, via Volturno e via Casello Poldi si aggiungono a importanti interventi di messa in sicurezza che vanno dal ripristino della pavimentazione al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, oltre alla realizzazione di attraversamenti ciclo-pedonali illuminati (Tangenziale sud, da via Spezia a via Martiri della Liberazione). La Riforma della Mobilità continua spedita il suo percorso per una città sempre più ciclabile, grazie anche all’ulteriore stimolo del premio Urban Award 2020 vinto dalla nostra città per gli investimenti in mobilità dolce”.

Il potenziamento della rete di piste ciclabili esistenti rientra nella strategia, promossa dall’Assessorato alle Politiche di sostenibilità ambientale, nell’ambito della “Riforma della mobilità”, per promuovere gli spostamenti sostenibili casa – lavoro, casa – scuola ed anche per il tempo libero, avvalendosi di mezzi non inquinanti come la bici a beneficio dell’ambiente e della salute.

I quattro interventi sono finanziati da Comune di Parma e Regione Emilia Romagna nell'ambito dei fondi europei POR/FESR per gli adeguamenti ciclopedonali e sono progetti che sono entrati in graduatoria di merito a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n.433 del 13/12/2017 e seguente Deliberazione di Giunta Regionale.

Le nuove piste costituiranno ulteriori 3,2 chilometri di ciclabili cittadine che si aggiungono agli ormai oltre 140 chilometri esistenti.

L'importo complessivo è di 1.130.000, per il 70% finanziati dalla Regione Emilia Romagna. I lavori sono già iniziati per la ciclabile in Tangenziale, dall'ingresso di via Pontasso. Gli altri cantieri verranno consegnati fra gennaio e febbraio e terminati entro maggio.

LE NUOVE PISTE CICLABILI

1 – Pista ciclabile tangenziale Sud – Ovest. Il tratto di pista ciclabile collega la rotatoria su via Spezia con lo svincolo della tangenziale su via Martiri della Liberazione e via Pontasso. In particolare è previsto il rifacimento del tratto tra via Martiri della Liberazione e via Pontasso lungo la tangenziale ed il recupero del tratto tra via Martiri della Liberazione e via Spazia in modo da ripristinare una dorsale importante che permette di arrivare fino a largo Simonini e intersecarsi con la costruenda pista ciclabile tra la rotatoria della tangenziale su via Spezia e via Chiavari.

2 – Pista ciclabile di viale della Villetta. La nuova pista ciclabile bidirezionale, in sede riservata, verrà realizzata sul lato Ovest di viale della Villetta, mediante l’allargamento dei marciapiedi esistenti ed il miglioramento degli accessi ai parcheggi del cimitero. Essa si pone in continuità con quella esistente che si interrompe all’altezza dell’ingresso principale del cimitero e permette di collegarsi con il sistema di piste ciclabili all’interno del quartiere Parma Mia. L’intervento prevede anche l’adeguamento degli attraversamenti pedonali di viale Villetta.

3 – Pista ciclabile via Volturno. La nuova pista ciclabile verrà realizzata tra la pista ciclabile esistente, posta sul lato Est di via Fleming, e la pista ciclabile esistente situata nell’area verde di via Fellini. Sono previsti inoltre nuovi attraversamenti ciclo pedonali illuminati su via Fleming, in via Volturno e l’adeguamento del marciapiede di via Volturno angolo via Fleming.

4 – Pista ciclabile di via Casello Poldi. La nuova pista ciclabile, bidirezionale, in sede, collega i due tratti di pista ciclabile esistenti in via Europa, bypassando via Europa, lungo via Casello Poldi. Verranno realizzati attraversamenti pedonali a raso e rialzati. L’andamento della pista segue quello della strada e prevede la copertura del fosso che la costeggia.

Scarica le nuove piste ciclabili