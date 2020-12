Adotta un'ape libera del Parco Barboj (e poi vai a conoscerla)

C’è l’ape Ancella, quella Architetto, la Bottinatrice, la Guardiana, la Magazziniera e la Spazzina, solo per citarne alcune. Ognuna di loro ha un ruolo ben preciso e fondamentale per la sopravvivenza dell’alveare. E per la sopravvivenza dell’ecosistema. E’ ormai nota infatti la grande importanza che rivestono le api nella tutela della biodiversità del nostro Pianeta: il 90% delle piante da fiore ha bisogno di loro per riprodursi e se si fermassero, gran parte degli ecosistemi collasserebbero. Con questa consapevolezza, negli ultimi anni sono nate diverse iniziative di sensibilizzazione molto concrete rispetto a questo problema, per cercare di correre ai ripari. Quale il primo passo?

Ecco l’idea dell’azienda agricola Api Libere (RE) in collaborazione con il Rural Market di borgo Giacomo Tommasini a Parma: regalare ai propri clienti un coupon che permette di adottare un’ape libera del parco Barboj di Rivalta di Lesignano de’ Bagni (PR), facendo così conoscere il progetto delle appassionate ed esperte apicoltrici Annalisa e Veronica di Api Libere. “Adotta un'ape Libera” è il primo progetto italiano che ti permette di adottare le api una ad una per sostenere la Natura.

Ecco come procedere: dopo aver recuperato al Market il coupon, che mostra una simpaticissima ape vestita a festa, segui le istruzioni riportate sul retro: è tutto molto semplice. Con quattro passaggi è fatta. Basterà entrare sul sito www.adottaunapelibera.it, accedere alla sezione “Adozioni&Shop”, scegliere l’ape che più ti piace tra le proposte indicate approfondendone la conoscenza e inserire il codice NataleRural#020. Una volta adottata potrai darle un nome e andarla a conoscere dal vivo prenotando la visita (con tutte le cautele necessarie).