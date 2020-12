Da oggi in edicola «La corsa della vita»

Da oggi in tutte le edicole è in vendita il libro «La corsa della vita», di Francesco Canali e Claudio Rinaldi, che racconta le imprese del «maratoneta» in carrozzina. Il libro – che esce in occasione del decennale della maratona di Palm Beach, in Florida – costa 10 euro, oltre al prezzo della «Gazzetta»: il ricavato sarà devoluto all’AriSLA, la Fondazione italiana per la ricerca sulla Sla.

Il libro contiene un lungo testo di Francesco Canali, la prefazione del filosofo Telmo Pievani, le interviste agli spingitori e gli interventi di una serie di amici e «tifosi» speciali di Francesco: dai giornalisti Leo Turrini, Mario Salvini e Massimiliano Castellani a Paolo Barilla, dal vescovo Enrico Solmi a Mario Melazzini.

Questa sera alle 21,30 su «12 Tv Parma» andrà in onda uno speciale per presentare il libro: con il conduttore Giuseppe Milano ci saranno in studio Paolo Barilla e Claudio Rinaldi e, collegati via Skype, il vescovo Enrico Solmi, Telmo Pievani, Leo Turrini e Mario Salvini.

Chiunque voglia scrivere domande a Francesco Canali (sulle sue imprese, sulla malattia o su qualsiasi altro argomento), può mandare un’email all’indirizzo lacorsadellavita@gazzettadiparma.it: le risposte saranno pubblicate su Gazzettadiparma.it