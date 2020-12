Tenta il suicidio nel Taro: salvato dai carabinieri e dai vigilanti Ivri

Tragedia evitata nei pressi del fiume Taro.

Questa notte, intorno alle 23 un uomo in evidente stato confusionale ha tentato il suicidio nei pressi dell’argine del fiume, a rischio piena.

L'uomo è stato notato dalle guardie giurate Sicuritalia IVRI, che perlustravano la zona, mentre passeggiava in modo "anomalo" lungo l’argine del fiume. Da lì è partita una ricerca con due pattuglie di vigilantes Sicuritalia IVRI che hanno rinvenuto nei paraggi un’auto chiusa a chiave con dei vestiti all’interno.

Valutata la pericolosità della situazione le guardie giurate hanno allertato i carabinieri, che hanno provveduto alle ricerche dell’uomo, ritrovato intorno all'1:25 sotto un ponte dell’alta velocità e tratto in salvo grazie all’aiuto dei vigili del fuoco.

(foto d'archivio)