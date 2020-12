Spostamenti più facili ma resta il coprifuoco. Torna il pranzo fuori

di Andrea Violi

1. Posso spostarmi in modo libero? Posso uscire dal mio comune?

Da oggi l’Emilia-Romagna torna zona gialla: gli spostamenti tornano ad essere liberi e si può uscire dal proprio comune, senza autocertificazione, fra le 5 e le 22. Rimane il «coprifuoco» dalle 22 alle 5 del mattino, quando ci si potrà spostare solo per motivi di lavoro, salute o necessità, con l’autocertificazione. La Regione puntualizza che, comunque, durante la giornata è «fortemente raccomandato» restare a casa e spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, per esigenze specifiche o «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Resta la possibilità di chiudere strade o piazze dove si rischi di creare assembramento.

2. I centri commerciali e i negozi sono aperti? Anche nel weekend?

Nel commercio restano alcune differenziazioni nei prefestivi e festivi (quindi oggi, domani in quanto prefestivo, martedì e poi ancora di sabato e domenica). Possono aprire i negozi di vicinato e le superfici di vendita monomarca con un edificio a propria disposizione. Nei festivi e prefestivi chiusi gli esercizi di centri commerciali, gallerie e mercati, ad eccezione di edicole, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici e tabacchi. Nei feriali è tutto aperto. Rimane l’obbligo per tutti di esporre all’ingresso un cartello con il numero massimo di persone che possono entrare.

3. Adesso posso andare al bar e al ristorante? E nei pub?

Da oggi riaprono bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie dalle 5 del mattino alle 18. Puntualizza la Regione: «Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico». Fra le 18 e le 22 è consentito l'asporto. Sempre permessa la consegna a domicilio. In questa fase nessun limite alla ristorazione per i clienti degli alberghi. Aperti gli esercizi in ospedali, aeroporti, interporti, porti e nelle aree di servizio in autostrada, con l’obbligo di rispettare il distanziamento di almeno un metro.

4. Io e i miei familiari possiamo andare a fare la spesa insieme?

Sì, è possibile andare a far spesa con i famigliari. Con i cambi di normative poteva sorgere il dubbio. L’ordinanza della Regione scaduta giovedì scorso, infatti, prescriveva che negli esercizi di vendita degli alimentari potesse entrare una sola persona per nucleo famigliare. Adesso non è più così: non siamo più in zona arancione ma in zona gialla e fra le limitazioni che si allentano c’è anche questa. Quindi marito e moglie, per fare un esempio, possono andare a fare la spesa insieme, liberamente, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare tutte le norme contro gli assembramenti.

5. Ho una seconda casa: posso andarci?

In base alla normativa entrata in vigore con l’ultimo Dpcm, chi possiede una seconda casa può raggiungerla se si trova in «zona gialla». Ad esempio, da oggi fino al 20 dicembre via libera se la seconda casa si trova, per esempio, sul nostro Appennino, sulla costa romagnola o in un’altra regione gialla, come la Liguria. Non si può andare invece in Toscana o Lombardia, ad esempio: sono ancora zone arancioni. Dal 21 dicembre al 6 gennaio invece gli spostamenti sempre vietati fra le regioni. Il 25 e 26 dicembre e 1° gennaio vietato uscire dal proprio comune, , a parte i motivi di lavoro, necessità e salute e per tornare alla propria residenza.

6. Cosa cambia nell'uso e nell'obbligo della mascherina?

Per l’uso della mascherina non cambia niente: è obbligatorio indossarla in tutti i luoghi al chiuso (a parte la propria abitazione) e all’aperto. Sono esclusi dall’obbligo soltanto i bambini con meno di 6 anni, le persone che stanno svolgendo attività sportiva e le persone che abbiano patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Oltre alle mascherine di comunità, alle chirurgie monouso e a quelle lavabili, la Regione ricorda che chi usa le ffp2 e ffp3 deve scegliere quelle senza valvola: «Nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica».

7. Posso ricevere parenti e amici a casa mia?

La normativa in vigore fino al 15 gennaio prossimo non vieta di ricevere persone a casa propria e non indica un numero massimo di persone che possono ritrovarsi a tavola. Resta però il divieto di organizzare feste (che comportano assembramenti). Per diminuire i rischi di contagio, tuttavia, il governo raccomanda fortemente di non ricevere persone non conviventi nella propria abitazione, tranne i casi di necessità o lavoro. L’invito insomma è di restare fra persone con cui si vive abitualmente. E quando capita di avere persone non conviventi a casa, è fortemente raccomandato l’uso della mascherina anche fra le mura domestiche.

8. È possibile tornare in palestra o in piscina?

No, il Dpcm lascia sospesa l’attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali. «L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati - dice la Regione - sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento e senza assembramenti, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli». Sospesi gli sport di contatto. Lo sport individuale può essere svolto all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici: bisogna stare ad almeno due metri dalle altre persone, a parte conviventi, minori o persone non autosufficienti.

9. Riapriranno i musei, le mostre e le biblioteche?

Il mondo della cultura resta in gran parte fermo fino al 15 gennaio. È stata confermata la chiusura di mostre e servizi al pubblico per musei, parchi archeologici, luoghi di cultura vari e di svago come i cinema, i teatri e le discoteche. Riaprono gli archivi e vengono garantiti i servizi delle biblioteche su prenotazione. Anche a Parma le biblioteche del Comune, ad esempio, si sono organizzate con il «take away» dei libri. È ancora vietato, inoltre, lo svolgimento di fiere, sagre ed eventi simili. Sospesi convegni e incontri pubblici in presenza: come avvenuto finora, nessun problema invece per gli eventi svolti con modalità a distanza.

10. Per i bambini e i ragazzi che vanno a scuola ci sono novità?

No, fino alle vacanze di Natale le regole non cambiano. Continuano le attività come hanno fatto finora le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie: lezioni in presenza in aula, con l’obbligo di indossare sempre la mascherina dai 6 anni in su. Per ora le scuole superiori continuano con la didattica a distanza. Dal 7 gennaio prossimo invece i ragazzi delle superiori inizieranno a tornare in classe: sarà garantita la didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca. Restano sospesi tutti i viaggi d’istruzione, così come le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.