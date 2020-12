Alla vista dei carabinieri scende dall'auto e fuggendo prova a liberarsi della droga: bloccato

I Carabinieri della Compagnia di Parma sono intervenuti ieri pomeriggio in via Mazzini, su richiesta della Tep, per un uomo, a bordo di un bus linea 3 che non indossava la mascherina e non voleva esibire i documenti al controllore.

I militari hanno rintracciato l'uomo, un senegalese di 35 anni che, dopo gli accertamenti, è stato sanzionato secondo le disposizioni vigenti della normativa anti Covid.

Sempre ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, nel transitare in viale Tanara, hanno notato una Fiat Punto, ferma al semaforo con a bordo due persone sospette.

Alla vista dei militari, la persona seduta lato passeggero, improvvisamente è scesa ed è fuggita a piedi liberandosi, durante la corsa, di un involucro.

I militari si sono messi all’inseguimento dell’uomo fermandolo poco dopo e recuperando l’involucro gettato a terra contenente 5 grammi di marijuana.

Ma ritenendo che il giovane durante la fuga avesse gettato a terra altro stupefacente, hanno fatto a ritroso il percorso recuperando, nei pressi di un cassonetto della raccolta vetro, altri due involucri contenenti rispettivamente 32 grammi di marijuana e 10 di hashish.

Il giovane, un 29enne croato , è stato denunciato.