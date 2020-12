Da Langhirano a San Pancrazio, giovani in giro dopo le 22: multati

Continuano a pervenire quotidianamente, al 112, telefonate di cittadini che segnalano feste, assembramenti e mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.

In alcune occasioni viene accertato che si tratta di un falso allarme, altre volte, come già accaduto in diversi episodi, gli interventi delle pattuglie permettono di interrompere inosservanze e comportamenti non legittimi e che mettono a rischio la salute.

A Langhirano è stato sorpreso un ragazzo fuori dal proprio domicilio dopo le 22 senza alcun tipo di giustificazione.

A San Pancrazio in piena notte, due giovani, residenti in città, sono stati sorpresi fuori dalle rispettive abitazioni.

Tutti e tre sono stati sanzionati.

Sempre ieri, la pattuglia della Stazione di Parma Centro, ha denunciato un uomo di nazionalità nigeriana, per inosservanza del decreto di espulsione.