Corniglio, minaccia il figlio 16enne della convivente: denunciato

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, transitando in via Mazzini, hanno fermavato e controllato un cittadino senegalese, di 35 anni, trovato in possesso di un portafogli, risultato di proprietà di un altro ragazzo extracomunitario e già oggetto di denuncia alle forze dell’ordine. Ai militari operanti non restava altro che deferire il cittadino africano alla Procura della Repubblica per furto aggravato.

A Corniglio, invece, sempre ieri i militari della locale stazione hanno denunciato un 48enne italiano per aver minacciato, la sera prima, il figlio della sua convivente, un ragazzo 16enne, per futili motivi.