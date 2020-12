Giovedì 10 riaprono le biblioteche comunali

Il Dpcm del 4 dicembre ha prorogato la chiusura di musei e mostre, cinema e teatri, ma ha invece previsto che biblioteche e archivi possano riprendere i loro servizi e accogliere all’interno i lettori e studiosi attraverso la modalità della prenotazione.

Da domani, giovedì 10 dicembre, sarà quindi possibile tornare a leggere, studiare, scegliere un libro in tutte le Biblioteche del Comune di Parma: Civica, Alice, Guanda, Ilaria Alpi e Pavese.



Per usufruire dei servizi della biblioteca (scelta di un libro a scaffale, consultazione, prestito e consulenza) sarà necessario prenotarsi telefonicamente o un inviare una mail alle singole strutture. Si possono trovare tutte le informazioni, i numeri e gli indirizzi sul sito web delle Biblioteche www.biblioteche.comune.parma.it. Resta sempre possibile prenotare un libro da casa tramite Opac e resta attivo il servizio di consegna dei libri a domicilio per i lettori impossibilitati a recarsi in biblioteca.

In Biblioteca Civica si potrà usufruire, sempre su prenotazione, anche dello Sportello Digitale e del lettore microfilm per giornali digitali.

Si torna anche a studiare in biblioteca. Gli studenti potranno, esattamente come in precedenza, richiedere un posto in sala studio attraverso il Catalogo Opac delle Biblioteche. Tutte le biblioteche restano a disposizione per informazioni e chiarimenti e aspettano di incontrare nuovamente in presenza i loro lettori.



Info utili Biblioteche comunali di Parma: Contatti: http://www.biblioteche.comune.parma.it

Biblioteca di Alice tel. 0521 031751 alice@comune.parma.it

Biblioteche del San Paolo: Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi e Biblioteca Ugo Guanda

tel. 0521 031984 -983 bibliotecainternazionale@comune.parma.it - guanda@comune.parma.it

Biblioteche dell'Ospedale Vecchio: Biblioteca Civica - Fondo Balestrazzi, Fondo Bizzozero, Emeroteca tel. 0521 031010 civica@comune.parma.it

Biblioteca Cesare Pavese tel. 0521 218170 pavese@comune.parma.it

Centro Cinema Lino Ventura tel. 0521 031040 centrocinema@comune.parma.it

Biblioteca Mediateca di Casa della Musica tel. 0521 031174 biblioteca@lacasadellamusica.it