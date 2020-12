L'Oltretorrente e la raccolta fondi per le persone fragili della città

La crisi economica causata dalla pandemia mondiale ha messo in difficoltà molte persone e la fragilità sta toccando anche strati sociali fino a poco tempo fa garantiti.

Il Consiglio dei Cittadini Volontari Oltretorrente e il Comitato Oltretutto Oltretorrente hanno per questo deciso di organizzare, in collaborazione con i commercianti del quartiere, una raccolta fondi da devolvere alla Comunità di Sant’Egidio che da anni aiuta e sostiene le persone fragili della nostra città: anziani, bambini, senza dimora, famiglie in difficoltà.

"Il CCV Oltretorrente ha la capacità di stare a stretto contatto con le iniziative del quartiere, di farle proprie e di animarle" afferma Nicoletta Paci, assessora alla Partecipazione del Comune di Parma. "Gli organismi di partecipazione del Comune di Parma hanno questa mission e l'Oltetorrente la esercita molto bene. Stare a fianco della comunità significa anche questo".



Dall'8 dicembre è possibile trovare le cassette per le offerte presso i seguenti negozi del quartiere Oltretorrente:

-Latteria 66 (Sonia) via Imbriani 60

- Viky fruttivendolo via Imbriani 69

- Da Riahi prodotti orientali piazzale Picelli 9

-La Pulcinella caffetteria piazzale Picelli

- Del Sante cicli borgo S.Giuseppe 8

- Edicola Bixio via Bixio 61

- Valenti gioielleria via Bixio 63

- Casa del Formaggio via Bixio 106

- Mantovani macelleria via Bixio 106 G

- Mangia la foglia bio via Bixio 17 A

- l’Angolo del parmigiano salumeria p.le Corridoni 1a

- Bind Copy via D’Azeglio 78

- farmacia Bixio via Bixio 5

- Viani drogheria via Turchi 5 b

- Long & short Borgo San Giuseppe 31 a

- Punto Verde bio via Costituente 35

- Chourmo libreria via Imbriani 56

- Chierici panetteria D’Azeglio 110 a

-Il Laccio calzature p.le Corridoni

-Riflessi Ilaria parrucchiere via D’Azeglio 32/A