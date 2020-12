Nuova area verde attrezzata per il quartiere di via Marconi

Nuova area verde a attrezzata per il quartiere di via Marconi, nell’ambito del progetto di completamento delle opere di urbanizzazione degli ultimi interventi urbanistici realizzati nella zona. Il parco si estende tra via Savinio e via De Chirico e verrà realizzato grazie ad un accordo tra Comune di Parma ed il soggetto attuatore, la ditta Geom. G. Ferrari Spa; i lavori prenderanno avvio nei primi mesi del prossimo anno, a cura dello stesso soggetto attuatore, per concludersi entro l’estate.



Si tratta di 3 mila metri quadrati di verde pubblico ad uso del quartiere in cui gli ultimi interventi edilizi stanno giungendo a compimento.

Uno spazio, quindi, a favore delle famiglie che vivono nella zona, un polmone verde ad uso di anziani e bambini. Si tratta di un intervento che integra e migliora la dotazione di verde pubblico, funzionale al comparto, con positive ricadute su tutta la collettività. La nuova area verde risponde alle richieste dei cittadini, dei rappresentanti del Quartiere ed è stata pensata proprio per dotare questa zona della città di un parco giochi per bimbini.

In essa troveranno posto un’area riservata ai giochi bimbi con disegno curvilineo, caratterizzato dalla presenza di pavimentazione antitrauma in gomma di colore verde, due lunghe panchine in cemento, un nuovo impianto di illuminazione a Led, una fontanella, cestini e giochi adeguati a bimbini di differenti età.



Per ombreggiare l’area giochi e migliorare le condizioni ambientali del quartiere, verranno messi a dimora 18 aceri, che potranno contare sulla presenza di un adeguato impianto di irrigazione, con sistema goccia a goccia.