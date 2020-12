Scambio degli auguri col Comandante della Legione Carabinieri “Emilia-Romagna”

Questa mattina il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Davide Angrisani, ricevuto dal Comandante Provinciale Carabinieri di Parma, Colonnello Pasqualino Toscani, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie e di fine anno ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Parma. Ha incontrato gli Ufficiali e una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari dei 36 presidi presenti sul territorio. All’incontro erano altresì presenti i Comandanti delle articolazioni speciali, che operano sul territorio di questa provincia:

- Gruppo Forestale Carabinieri di Parma;

- Reparto Investigazioni Scientifiche;

- Reparto Tutela Agroalimentare;

- Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

- Nucleo Ispettorato del Lavoro

In rappresentanza di tutti Carabinieri in congedo era presente il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’alto ufficiale, con la sua presenza, ha voluto ringraziare i Carabinieri della Provincia di Parma per l’impegno quotidianamente profuso a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, esortando tutti a continuare ad operare con professionalità, disponibilità e soprattutto grande umanità. Nel suo discorso, il Generale Angrisani, ha ricordato i militari deceduti e quelli ammalati per aver contratto il virus ed anche il costante impegno profuso dalle pattuglie dall’Arma durante l’attuale emergenza epidemiologica. Ha quindi concluso rivolgendo un affettuoso saluto augurale a tutti i Carabinieri ed alle loro famiglie, nella speranza che il 2021 sia foriero di gratificazioni e successi personali e professionali.