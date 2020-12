Pizzarotti: «Per il 31 niente eventi in piazza, festeggeremo insieme online»

«Festeggeremo il Capodanno, ma non lo faremo in piazza, bensì online». E’ quanto annunciato ieri pomeriggio dal sindaco Federico Pizzarotti durante la diretta sulla sua pagina Facebook.

Per l’occasione è stato fatto il punto della situazione sulla pandemia a Parma, sugli spostamenti permessi dal 21 dicembre al 6 gennaio e sui buoni spesa che il Comune eroga a chi ne ha bisogno.

«Lunedì terremo una conferenza stampa sul Capodanno - ha affermato il sindaco-. Quest’anno i festeggiamenti non si terranno in piazza, ma online. Sarà un modo per non sentirci soli e non perdere l’abitudine di festeggiare assieme, anche se a distanza, l’arrivo del nuovo anno».

Da ieri inoltre, sotto l’albero di Natale in piazza «trovate una cassettina rossa - ha spiegato il sindaco - in cui infilare un disegno, un sogno, un augurio per il 2021».

Il primo cittadino ha pubblicato un grafico relativo ai decessi complessivi (Covid e non) avvenuti nel nostro comune da settembre ad oggi. «Nell’ultima settimana il numero dei decessi è calato drasticamente - ha osservato Pizzarotti - Questo dimostra che le limitazioni hanno dato i loro frutti. Ora l’obiettivo di tutti rimane quello di non far aumentare nuovamente i decessi».

Laura Rossi, assessore al Welfare ha quindi illustrato come si possono richiedere i nuovi aiuti, pari ad oltre un milione di euro.

«Centomila euro sono destinati a pacchi alimentari – ha precisato – e la cifra restate all’erogazione di buoni spesa». L.M.