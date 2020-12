Quarantena in 11 classi di Parma e provincia, lezioni sospese (per tampone) in 18

A seguito delle indagini epidemiologiche, i sanitari hanno disposto la quarantena in classi e sezioni di queste scuole dove alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone.

asilo: Tosi Pardini

scuola materna: Malaguzzi, San Giuseppe, Pifferaio magico

scuola elementare: di Mezzani, Malerba di Fornovo, Sanvitale di Monticelli

scuola media: Newton, Leonardo da Vinci di Mezzani, Ceresini

Sono stati riscontrati isolati casi di positività in queste scuole dove per i contatti a rischio sono stati eseguiti o comunque programmati tamponi rapidi. Per molte di queste classi, come prevede la nuova circolare che regolamenta la gestione dei casi di covid a scuola, è stata sospesa la frequenza, in attesa dell’esito del tampone.

asilo: Vignali

scuola elementare: di Borghetto, IC Micheli, IC Traversetolo, Il seme, Ongaro, Albertelli, Malerba di Fornovo, Sanvitale

scuola media: IC Bedonia, IC Busseto, Malpeli, Manzoni di Traversetolo, Marconi di Montechiarugolo, Toscanini, Falcone Borsellino

scuola superiore: Magnaghi, IPSIA Primo Levi