Da domani nuovi orari dei treni: «Frecce» al 30% ma «salvi» tutti i regionali e gli Intercity

David Vezzali

Domani, seconda domenica di dicembre, è il giorno tradizionale del cambio degli orari ferroviari. Dalla sede regionale di Bologna, Trenitalia comunica che con i nuovi orari continuerà a circolare, come succede da qualche settimana, il 30 per cento dei treni dell’Alta Velocità rispetto all’offerta pre-Covid, mentre i treni regionali e gli Intercity continueranno ad essere mantenuti integralmente.

La diminuzione dei passeggeri di circa l’80 per cento a causa delle limitazioni agli spostamenti dovute all’emergenza sanitaria ha determinato conseguenze negative per le «Frecce», treni «a mercato» senza contributi pubblici, che vengono ripagati dalla vendita dei biglietti. Per Parma continuerà a non essere effettuato il Frecciarossa delle 7.05 per Roma (con ritorno nella nostra città alle 23.12) e dei 9 collegamenti dalla linea Adriatica per Milano (e viceversa) effettuati con treni Frecciargento e Frecciabianca ne continueranno ad essere effettuati solo 3 (alle 8.07, 14.07 e 17.07 per Milano e, in direzione Sud, alle 11.54, 13.54 e 16.54), con l’aggiunta di un altro collegamento fino ai primi giorni dell’anno (12.07 per Milano fino al 10 gennaio e 19.54 per Pescara fino al 9 gennaio). Nei giorni 17-18-19-20 dicembre si aggiungerà un Frecciargento Milano-Lecce con partenza da Parma alle 14.54 e nei giorni 18-19-20-21 dicembre un Frecciargento Lecce-Milano con partenza da Parma alle 16.07.

In caso di ripresa degli spostamenti consentiti nell’ambito del territorio nazionale, Trenitalia è pronta a integrare e rivedere il numero dei collegamenti sulla base delle indicazioni fornite dal governo.

Diverso il discorso per i treni regionali, garantiti da finanziamenti locali, la cui offerta – come detto – rimarrà invariata: in Emilia-Romagna viaggeranno tutti i treni previsti dall’offerta pre-Covid. Tra i treni che continueranno ad essere effettuati rientrano anche gli Intercity, per i quali sono previsti finanziamenti statali.

È da segnalare una variazione che interesserà la coppia di Intercity Notte che collegano Torino a Reggio Calabria e che adesso partono da Parma alle 12.54 (in direzione Nord) e alle 17.07 (direzione Sud): a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea convenzionale fra Bologna e Prato, è previsto che per dodici mesi questi treni non passeranno per Parma ma percorreranno la linea Tirrenica che passa per La Spezia e Genova.

Da segnalare che proprio per questi lavori che causeranno l’interruzione, in alcune ore interamente e in altre parzialmente, della linea tra Vaiano e Prato, l’Intercity Milano-Napoli che adesso parte da Parma alle 8.11 verrà anticipato alle 6.20.

