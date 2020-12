Furti di alimentari, guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale: 4 denunciati

I Carabinieri della Stazione Oltretorrente hanno denunciato un 46enne rumeno per furto. L'uomo è stato sorpreso, dal titolare di un negozio, nascondere generi alimentari per evitare il pagamento.

Altra denuncia di furto, da parte dei militari della Stazione di Parma San Pancrazio, nei confronti di un 27enne italiano sorpreso all' “Eurosia” con prodotti non pagati. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno invece denunciato per falsità in atto pubblico un 34enne senegalese, trovato alla guida di un’auto con una falsa patente. L'uomo è stato anche multato ai sensi del codice della strada per guida senza patente.

Restando in tema di circolazione stradale, sempre i Carabinieri della Radiomobile hanno fermato un giovane a bordo di un ciclomotore, multandolo perché sprovvisto di assicurazione e sequestrando il mezzo.

Per ultimo all’interno del parco Ducale, nei consueti controlli per reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, sempre i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 19enne magrebino, per resistenza a pubblico ufficiale. Alla vista dei militari aveva provato a fuggire tra la vegetazione e una volta raggiunto ha tentato di divincolarsi per evitare il controllo. Riportato alla calma, è stato identificato e denunciato.