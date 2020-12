Rapina armata alle poste di Pontetaro: 25enne condannato e in carcere

I Carabinieri del Reparto Operativo di Parma hanno arrestato, su disposizione dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Parma, un 25enne italiano condannato a scontare la pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione per rapina aggravata.

Faceva parte della banda che il 3 dicembre 2018 rapinò l’Ufficio postale di Ponte Taro. In quella circostanza tre malviventi avevano sorpreso alle spalle la direttrice mentre si accingeva ad aprire la filiale, costringendola, una volta all’interno e minacciandola con una pistola, a sbloccare la cassaforte appropriandosi di 30 mila euro. Fuggendo uno dei rapinatori, intercettato dalle guardie giurate, aveva tentato di far fuoco, ma il malfunzionamento della pistola glielo aveva fortunatamente impedito.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di risalire a tutti i componenti del gruppo.

Il 10 dicembre 2019, il Reparto Operativo aveva concluso l’attività d’indagine con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque persone e gli arresti domiciliari per altri due,

Il 6 ottobre scorso il Tribunale di Parma, con rito abbreviato, ha condannato cinque autori della rapina a pensa detentive tra i 3 ed i 6 anni. Il 25enne, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Siena.

