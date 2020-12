"Parma in centro": si vuole svuotare la città

Il direttivo comitato Parma in centro interviene sul tema del commercio e del controllo delle vie del centro:

"I centri commerciali spiega una nota del direttivo - hanno normalmente dei vantaggi dovuti ad una ottima accessibilità, questo lo sappiamo tutti, sentirlo dire però da chi dovrebbe dare a tutti le stesse opportunità ci sembra stonato anche perché chi è con le redini in mano volendo può mettere tutti sullo stesso piano e senza togliere niente a una parte può cercare di intervenire per dare quell’equilibrio che da anni viene richiesto da chi abita e lavora nelle zone centrali ,diventate praticamente inaccessibili .

I prossimi progetti - prosegue la nota - di ulteriore blindatura con telecamere in uscita da strada Repubblica e per monitorare strada Garibaldi, diventata area ambientale, ci sembrano assurdi e assolutamente in contrasto con le esigenze di residenti e commercianti . Ci chiediamo che interesse possa avere l’amministrazione se non incassare ancora multe . Via Garibaldi svuotata di negozi e con passeggio tristemente noto come può classificarsi area ambientale di pregio ? Chi è nel palazzo , di nobiliare memoria, non scende per mescolarsi fra la gente e ascoltarne le necessità ,ma vive nel suo mondo dorato fatto di sogni e privilegi considerando i problemi di chi lavora e li mantiene di secondaria importanza"