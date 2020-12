"Per questa Santa Lucia vorremmo regalarvi una canzone tutta in dialetto parmigiano, eseguita dai ragazzi dell'Orchestra Pistapòci insieme agli insegnanti di Cem Lira": ecco il regalo di "Io parlo parmigiano" con una guest star che in Gazzetta conosciamo molto bene... Guarda il video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Io Parlo Parmigiano & Orchestra Pistapoci