Corcagnano, raid dei vandali a scuola: imbrattati i muri e i pavimenti

Vandali in azione l'altra notte all'istituto comprensivo Giuseppe Verdi di Corcagnano. Qualcuno è entrato all'interno della scuola imbrattando con la vernice muri, pavimenti e anche un impianto stereo.

Una brutta sorpresa per il personale della scuola che si è messo subito al lavoro per pulire dove era stato sporcato. Un raid esclusivamente vandalico dal momento che non sarebbe stato rubato nulla, ma ugualmente grave.

Non è la prima volta che l'istituto è nel mirino dei malintenzionati. Qualche tempo fa, infatti, al suo interno erano stati rubati dei computer.