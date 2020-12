Tamponi veloci Esami al via da lunedì 21 I farmacisti: «Tempi stretti per prepararsi»

«Serve un elenco di test rapidi da utilizzare»: così il presidente di Federfarma Alessandro Merli, in merito alla campagna regionale per il tampone nasale gratuito in farmacia a tutta la popolazione scolastica e ai loro famigliari conviventi e non. Aggiunge il presidente: «Le farmacie si devono organizzare». Merli interviene proprio per sottolineare alcuni importanti punti sull'accordo della Regione presentato venerdì dall'assessore alla Salute Raffaele Donini e dal presidente Stefano Bonaccini.

«L’adesione della Farmacia è volontaria - sottolinea il presidente di Federfarma -. L’organizzazione dello screening, in caso di adesione, è autonoma delle farmacie ed è su appuntamento, per ridurre il più possibile gli assembramenti».



Il tampone, che comprende un bastoncino da inserire nelle narici, «è un autotest per cui la prima parte deve essere eseguita dal paziente stesso - ricorda Merli -. I farmacisti inseriscono il risultato del test nel portale Sole della Regione dando ufficialità al test stesso. Ed è rivolto alle persone asintomatiche. La partenza è lunedì 21 dicembre, ma alcune farmacie potrebbero aderire anche non da subito, per poter adeguare la loro organizzazione interna».

La campagna si rivolge allo stesso target di popolazione del precedente screening con i test sierologici e cioè quello del mondo scolastico.

«I test non possono essere ceduti dalle farmacie ed è gratuito per gli aventi diritto - continua il presidente Merli -. Ed è stata richiesta alla Regione, come per lo screening sierologico, una lista ufficiale di tamponi rapidi da utilizzare. Inoltre, è stato richiesto che lo screening per i test sierologici possa continuare sino ad esaurimento per gli appuntamenti già presi. Sicuramente è una attività più complessa del precedente screening, per cui le farmacie devono avere modo e tempo per organizzarsi».

«Colgo l’occasione - conclude - per ringraziare titolari e collaboratori delle farmacie della nostra provincia, che dall’inizio della pandemia ancor più sono stati impegnati in modo incredibile per essere a disposizione della cittadinanza».

In Regione: Chiesti i test in farmacia per i disabili - È stata approvata ieri in Regione, all’unanimità, la risoluzione di Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) che impegna la Giunta a considerare la possibilità di includere nel percorso previsto dalla campagna di tracciamento, mediante test sierologici da effettuare nelle farmacie del territorio regionale, anche i disabili non studenti e i loro famigliari. «La Regione - ricorda la consigliera - ha sottoscritto un protocollo con la Fand (Federazione associazioni nazionali disabili) e la Fish (Federazione italiana superamento handicap) per interventi mirati, dalla mobilità alla scuola, dal tempo libero al lavoro». Ma la rete di protezione di assistenza e di socialità è stata messa a dura prova dalla pandemia. Hanno espresso apprezzamento per la risoluzione Daniele Marchetti (Lega), Igor Taruffi (Erc) e Marco Lisei (FdI).