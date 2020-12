Questa mattina un passante ha visto un ragazzo riverso in un canale in prossimità della via Emilia ed ha immediatamente allertato i mezzi di soccorso. Il personale del 118 lo ha trovato in gravissime condizioni di ipotermia e lo ha immediatamente portato al pronto soccorso di Vaio dove è stato ricoverato. Le sue condizioni destano preoccupazione.

