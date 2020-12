Salta il concerto di Sting anche per il 2021

Il concerto di Sting a Parma non ci sarà neppure nel 2021. Lo ha detto l’assessore alla Cultura Guerra nel consiglio di oggi rispondendo a Bonetti (Pd) che ha segnalato come i biglietti per il 20 luglio 2021 siano ancora in vendita via internet sottolineando che il Comune non dovrà risarcire gli organizzatori e che è impensabile nella situazione attuale che l’evento possa essere organizzato nel 2021 riflettendo le norme anti COVID.

La multa e la chiusura del bar Rustici sono state fatte dalla polizia locale perché cibi e bevande per l’asporto venivano consumate nel dehors esterno al bar e quindi in spazi di sua pertinenza e non sulla strada pubblica. Lo ha detto l’assessore Casa rispondendo a un’interrogazione di Bonetti ( Pd) sulla vicenda che aveva provocato molte polemiche