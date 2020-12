Sorbolo Mezzani, marocchino sorpreso a rubare: denunciato

I carabinieri di Sorbolo Mezzani, su segnalazione al numero d’emergenza da parte di un uomo, hanno fermato e denunciato per violazione di domicilio e furto aggravato un 20enne cittadino marocchino. Lo stesso, sorpreso dopo aver asportato una motosega dal suo capanno l’abbandonava fuggendo a piedi. Inutilmente, tentava un furto in altre due abitazioni poco distanti. Il ragazzo, scoperto in tutti i suoi maldestri tentativi ha continuato la fuga a piedi per le vie del paese, venendo fermato dalla pattuglia e denunciato.

