"Tornassi indietro rifarei le stesse scelte: basket da giovane, poi runner"

Ciao Francesco,

non ti ricorderai mai di me ma nel lontano 2000 abbiamo condiviso un anno di Basket nella Ducale di Parma e tu sei stato il primo a portare un 19enne siciliano appena arrivato a Parma a mangiare una pizza dopo un allenamento . Ricordo ancora quel momento come se fosse oggi e ciò testimonia anche la splendida persona che eri e che sei tuttora.

Come te anche io ho fatto il medesimo percorso, da cestita a runner con due maratone portate a termine (Firenze 2018 e Valencia 2019).

Ecco ti chiedo: quali sono le differenze che hai trovato tra uno sport di squadra come il basket e uno sport individuale come il running? e se proprio dovresti sceglierne uno dei due quale metteresti al primo posto? Un abbraccio. Luigi Corallo



Francesco risponde

Ciao Luigi. Ti sbagli, mi ricordo di te. I primi anni duemila sono stati per me gli ultimi da cestista. Mi avrai sicuramente visto come un vecchio visto che passavo i trenta, ma mi divertivo ugualmente a fare da "chioccia" a voi giovani. Il basket è stato il mio primo amore e trovo che oltre ad essere uno sport completo aiuti molto a socializzare. Non per niente per la mia prima maratona ho voluto una squadra di amici. Il podismo è completamente diverso. Ci sei solo tu. Io se tornassi indietro rifarei come ho fatto; gioco di squadra da giovane e runner dopo (anche se ho sempre praticato la corsa, anche da bambino).

Francesco