Ausl, Stefano Carlini è il nuovo sub commissario amministrativo

Nuova nomina all’Azienda Usl di Parma: la commissaria straordinaria Anna Maria Petrini ha nominato Stefano Carlini nuovo sub commissario amministrativo da lunedì 14 dicembre.

Carlini, ferrarese, classe 1966, dopo la laurea in economia e commercio, inizia l’attività lavorativa all’Ausl 34 di Copparo (Fe), proseguita poi all’Azienda Usl di Ferrara dove è dirigente dal 2002. Da allora, ha svolto incarichi di responsabile del Controllo di gestione, poi di direttore dell’Unità operativa Programmazione e controllo di gestione e dell’UO Economico-finanziaria. Dal 2015 fino al giugno scorso, è stato direttore amministrativo poi sub commissario amministrativo sempre all’Ausl di Ferrara. Prima di accettare questo nuovo incarico a Parma, è stato direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Terni.

Sviluppo dei processi amministrativi di integrazione tra l’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, riordino dell’assistenza ospedaliera, migliore accesso alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero: sono alcuni degli obiettivi che Carlini è chiamato a conseguire, assicurando le condizioni gestionali per l’equilibrio economico-finanziario dell’Azienda. Il nuovo sub commissario amministrativo subentra ad Andrea Deolmi, che prosegue l’incarico di direttore del Distretto di Fidenza.

“A nome mio e di tutta l’Azienda – afferma Anna Maria Petrini – sono lieta di dare il benvenuto a Stefano Carlini, professionista che stimo e che ritengo possa dare un prezioso contributo al raggiungimento degli obiettivi di mandato. Sono grata a Deolmi per il lavoro fin qui svolto, che sono certa continuerà proficuo nell’incarico a Fidenza”.

