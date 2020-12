Gli ultimi Borbone a Parma, fra mecenatismo e innovazione

Si è conclusa ieri la seconda edizione della rassegna “A casa dei duchi” che sulla pagina Facebook di Gazzetta di Parma ha appassionato un vasto pubblico alla storia delle residenze ducali e ai loro illustri inquilini, fino agli ultimi Borbone, Carlo III e Luisa Maria, protagonisti di questa quarta conclusiva puntata, in attesa delle novità del prossimo anno.

Curato come di consueto dallo storico dell’arte Alessandro Malinverni e dallo storico dell’architettura Carlo Mambriani che si sono alternati negli interventi, e coordinato da Sabrina Schianchi, responsabile marketing di Gazzetta di Parma, l’incontro ha ripercorso vicende e scelte dei due regnanti, tra il 1849 ed il 1859.

Carlo III porta una forte virata nel campo delle arti e degli arredi, rinnovando con un gusto eclettico spazi pubblici e privati. Con un Decreto regio, impone ai docenti dell’Accademia di Belle Arti, cosa assai rara in Europa, di insegnare gli stili della storia e su questa scia innovativa fa realizzare interventi in particolare nelle sale dei teatri del Ducato da Parma a Piacenza con ornati plastici e dorature.

Tra le novità, l’acquisto di mobili d’antiquariato dai sudditi e dagli antiquari veneziani e la scelta in alcuni casi di «pastis» fra i diversi stili.

Quanto alla Duchessa, che dopo l’uccisione del marito farà da reggente per il figlio Roberto, incentiverà le arti attraverso la Società di incoraggiamento e committenze agli artisti e sarà l’artefice di Via della Salute, uno dei primi interventi italiani di case popolari.

Comprendendo poi le difficoltà del momento politico, riuscirà anche ad abbassare il debito pubblico. Tuttavia nel 1859 sarà costretta a lasciare la città in fretta e furia a seguito dei moti risorgimentali e a rifugiarsi in Svizzera. Morirà a Venezia a 45 anni.

Ma cosa hanno rappresentato due secoli di storia ducale per la nostra città?

«La presenza di una corte stabile - ha spiegato Mambriani - dagli ultimi Farnese ai Borbone, ci ha consegnato un significativo patrimonio, fra i più ricchi d’Italia, ma non sempre tenuto come andrebbe se si pensa alle condizioni del Casino dei Boschi di Sala e di parti del patrimonio colornese. Sono beni di interesse scientifico, culturale, turistico, con un significato identitario per la nostra collettività».

Sottolineata, da Malinverni, l’importanza del ruolo femminile delle duchesse nell’incentivare le arti e nel sostenere gli artisti così da lasciarci quel patrimonio inestimabile di cui ancor oggi possiamo in parte godere.

