Carissimo Francesco,

mi permetto di darti del "tu" perchè ho l'impressione di volerti più bene e di sentirti più vicino. Sono amica della tua zia Livia e stata collega della tua mamma alla scuola media di Langhirano.

Ho acquistato il libro che è una vera "meditazione". L'ho riletto più volte, l'ho propagandato alle mie amiche e ti assicuro che mi è servito per meditare su tante mie mancanze e, soprattutto, ho promesso di non lamentarmi delle mie "malattie".

Guarda che non è poco perchè a 87 anni è molto facile essere "lagnosi".

Tu sei veramente meraviglioso, eccezionale, vedrai che, come me, dopo aver letto "la corsa della vita" altre persone ripenseranno alla propria in modo positivo.

Francesco, da dove ti arriva questa stupenda voglia di vivere?Dalla fede, dalla tua formazione interiore, dal tuo animo particolarmente sensibile? Ha ragione zia Livia quando scrive: "sei una cometa per tutti noi, una stella da seguire per imparare a vivere nel modo giusto".

Ti ho conosciuto alla messa festiva di San Giovanni quando eri presente con le tue bimbe e con mamma Cristina, ti ho rivisto nella tua nuova casa, ti ho seguito in tutte le tue maratone e nei tuoi incontri a cui ho partecipato con tutto il cuore.

Bellissima è stata la partecipazione alla maratona con il vescovo, che da bravo spingitore, ha affrontato in piazza Garibaldi (ero lì presente con mio marito) il pubblico parmense in pantaloncini corti e maglietta bianca, cosa non da poco per un vescovo, dovuto al miracolo di Francesco!

Francesco lo sai che sei un grande? Io ti ammiro, ti apprezzo e ti voglio tanto bene.

Ti abbraccio forte e, se vorrai, ti scriverò ancora. Buon Natale a te e alla tua meravigliosa famiglia. Orlanda Viggiano





Gentilissima Orlanda, grazie dei complimenti. Sono attaccato alla vita perché ho ancora tante cose da fare, con la mia famiglia e con gli altri. Tutti possiamo dare il nostro contributo; molti disabili o anziani pensano di essere inutili. Niente di più sbagliato perché da tutti si può imparare qualcosa.

Francesco