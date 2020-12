Spesa sospesa contadina per il Natale dei nuovi poveri

Per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno prosegue, dopo l’avvio di sabato scorso, a Parma nella mattina di Sabato 19 Dicembre, la speciale mobilitazione degli agricoltori di Campagna Amica insieme agli Agriturismi di Terranostra con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino”.

Lo comunica Coldiretti Parma nel sottolineare che l’iniziativa di solidarietà si svolgerà a Parma presso il Mercato di Campagna Amica Barriera Repubblica (in Largo Calamandrei), dove presso tutti i banchi dei produttori agricoli di Coldiretti presenti nel mercato, dalle 8,00 alle 12,30 sarà possibile effettuare una donazione di cibo alle famiglie più bisognose, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura o altri generi alimentari Made in Italy, di qualità e a km zero.

Alla solidarietà contribuiscono anche gli Agriturismi di Terranostra con l’iniziativa “Doniamo un dolce di Natale”, grazie alla quale verranno donati ai più bisognosi dolci della tradizione e prodotti tipici a km zero.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Caritas Diocesana Parmense, con Associazione Agrimercato Parma, Coldiretti Donne Impresa e Coldiretti Giovani Impresa.