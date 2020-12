La polizia recupera due biciclette rubate: di chi sono?

Gli agenti delle volanti hanno trovato e sequestrato una bicicletta da corsa nascosta nel bagagliaio di un’autovettura in transito in via Savani.

A destare i sospetti degli operatori della questura nella giornata di martedì è stata una Volkswagen Polo, condotta lungo via Savani da un cittadino marocchino con il bagagliaio aperto.

Gli agenti, fermato il mezzo e chiesto al conducente spiegazioni per il portellone alzato, hanno sottoposto l’autovettura ad accurato controllo che ha portato alla scoperta sotto un telo bianco di una bicicletta da corsa marca Decathlon dal valore commerciale di 850 euro ancora chiusa per mezzo di un lucchetto.

L’uomo, sprovvisto delle chiavi per aprire il lulcchetto forniva una fantasiosa giustificazione circa il possesso della bicicletta, trasportata per conto di un amico, mai giunto sul posto all’incontro concordato.

Considerata la poco attendibile versione dell’uomo ed i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio tra cui il furto aggravato, la bici è stata sequestrata penalmente e per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione.

La bicicletta viene attualmente trattenuta presso l’ufficio reperti della squadra volanti in attesa del legittimo proprietario insieme ad altra bici sequestrata alcuni giorni or sono in strada Garibaldi nel controllo di due soggetti. Questi infatti appena scorta la pattuglia tentavano di dileguarsi per i vicoli ma, quello che deteneva la bicicletta veniva bloccato e denunciato per ricettazione non riuscendo a fornire una giustificazione valida per il possesso della stessa e della tentata fuga.